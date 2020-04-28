Житель Воронежской области оформил кредит на любовницу без ее ведома

28 Апр 2020 2020-04-28T16:52:00+03:00

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В Новохоперском районе задержали жителя села Ярки, взявшего кредит на любовницу без ее ведома и потратившего деньги на себя.

22-летняя девушка обратилась в полицию, после того, как ей позвонил сотрудник банка и поинтересовался, насколько женщина довольна условиями оформления кредита. Она удивилась, что кто-то оформил на ее имя кредит, и попросила правоохранителей разобраться.

Полицейские определили круг ее общения и вышли на бывшего сожителя, который с ней проживал в конце 2019 года. 32-летний мужчина отрицал свою причастность к хищению денег, сваливая все на действия неизвестных мошенников. Но полицейские изучили движение денежных средств по счету потерпевшей и выяснили детали денежного перевода на банковскую карту подозреваемого.

Оказалось, мужчина, используя телефон любовницы, подключенный к мобильному банку, оформил от ее имени кредит на 57 тысяч рублей. После поступления денег на карту девушки, перечислил их на свой счет, стер смс переписки с банком и потратил средства на личные нужды.

Теперь мужчине придется ответить за кражу, ему грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU