В День Победы над Воронежем пролетит авиационный парад
Из-за эпидемии коронавируса традиционного военного парада на площади Ленина в Воронеже не будет. Но будет авиационный. В День Победы над Воронежем и еще одиннадцатью городами России пролетит военная авиация. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34, дальних перехватчиков МиГ-31, военно-транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26 и вертолётов пролетят в небе Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU