2020-04-28T15:57:09+03:00
Общество

В Воронеже ко Дню Победы сделали граффити с воином-освободителем

Уличная картина появилась рядом с парком «Алые паруса»
Ярослав ИВАНОВ
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фото https://vk.com/colorwaveartфото https://vk.com/colorwaveart
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Ко Дню Победы в Воронеже появилась масштабная тематическая уличная картина. Объект в стиле граффити украсил здание МРСК-Центра у парка «Алые паруса». Картину «Воин и ребенок» художники из арт-студии Color wave art нанесли на стену за три дня. Арт-объект занимает площадь 27 квадратных метров, картина получилась высотой в 5,5 метров.

- На эту работу нас вдохновил монумент «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Снизу работы изображены военные действия, они ассоциируются с горем миллионов людей. Но в один светлый день все закончилось, и серое от дыма небо стало снова голубым. Ребенок и воин смотрят в светлое будущее, - объяснили идею граффити художники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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