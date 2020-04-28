2020-04-28T15:23:41+03:00
Звезды

Воронежский театр оперы и балета покажет оперетту «Василий Теркин» онлайн

Спектакль посвятили 75-летию Победы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Театр оперы и балета в честь 9 мая покажет воронежцам бесплатно оперетту-песню «Василий Теркин». Напомним, музыкально-драматический спектакль труппа создала специально к 75-летию Великой Победы. Премьеру представили в феврале.

- Спектакль планировали показать на сцене театра 8 мая, накануне празднования Дня Победы. Пандемия коронавируса внесла коррективы. Но премьера не отменяется, оперетту-песню замечательного советского композитора-песенника Анатолия Новикова мы покажем онлайн-формате на канале YouTube театра. Видеозапись откроется для просмотра 8 мая в 18.00 и останется в эфире на сутки, - сообщили в театре.

В основу либретто спектакля легла одноименная поэма Александра Твардовского, которую он создавал во время Великой Отечественной войны. «Василий Теркин» - легкое по восприятию, но серьезное по своей сути произведение. И авторы воронежской постановки старались не отходить от первоисточника, сохранить в спектакле «дух» поэмы Твардовского и образ той исторической эпохи. Получился очень искренний музыкальный спектакль со сложной структурой, в которую органично вплетены драматические фрагменты, вокальные номера, пластические и танцевальные сцены.

Напомним, спектакль поставили режиссер Андрей Егоров (Санкт-Петербург), художник Василий Семенов (Санкт-Петербург), художник по видео Артемий Кушулун (Санкт-Петербург), балетмейстер Денис Постоев (Волгоград), хормейстер Ольга Щербань.

В оперетте заняты ведущие солисты оперной труппы, артисты балета, хора, миманса и музыканты симфонического оркестра театра. В видеоверсии постановки главные роли исполняют Федор Костюков (Василий Теркин), Софья Рудометкина (Настенька), Максим Шабанов (Рыжий Теркин).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День Победы над Воронежем пролетит авиационный парад
Среди самых популярных мужских имен младенцев в Воронежской области сменился лидер
В Воронеже ко Дню Победы сделали граффити с воином-освободителем
Воронежский театр оперы и балета покажет оперетту «Василий Теркин» онлайн
В Воронежской области – самая низкая заболеваемость коронавирусом в ЦФО
Жительница Воронежа попалась на уловку мошенницы, разместившей в соцсети рекламу интернет-магазина
В Воронеже на стройке инфекционной больницы нашли снаряд времен войны
В Воронеже раздавать георгиевские ленточки будут в супермаркетах и аптеках
Из-за малоснежной зимы обмелели и "зацвели" реки Воронежского заповедника
Крупный пожар в Воронеже: двое пострадали, 28 человек эвакуировали
Водителя «Мазды», устроившего дрифт в центре Воронежа, оштрафовали на 1200 рублей
В Воронеже отложили начало сезона фонтанов из-за коронавируса
В Воронежской области сделали более 38 тыс тестов на коронавирус
В Воронеже на 11 часов закроют движение по проспекту Революции
В Воронеже на обслуживание трех фонтанов выделяют до 920 тыс рублей
В одном из районов Воронежской области восемь человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Библионочь в онлайн-формате посмотрели 4100 воронежцев