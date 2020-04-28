Воронежский театр оперы и балета покажет оперетту «Василий Теркин» онлайн

28 Апр 2020 2020-04-28T15:23:41+03:00

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Театр оперы и балета в честь 9 мая покажет воронежцам бесплатно оперетту-песню «Василий Теркин». Напомним, музыкально-драматический спектакль труппа создала специально к 75-летию Великой Победы. Премьеру представили в феврале.

- Спектакль планировали показать на сцене театра 8 мая, накануне празднования Дня Победы. Пандемия коронавируса внесла коррективы. Но премьера не отменяется, оперетту-песню замечательного советского композитора-песенника Анатолия Новикова мы покажем онлайн-формате на канале YouTube театра. Видеозапись откроется для просмотра 8 мая в 18.00 и останется в эфире на сутки, - сообщили в театре.

В основу либретто спектакля легла одноименная поэма Александра Твардовского, которую он создавал во время Великой Отечественной войны. «Василий Теркин» - легкое по восприятию, но серьезное по своей сути произведение. И авторы воронежской постановки старались не отходить от первоисточника, сохранить в спектакле «дух» поэмы Твардовского и образ той исторической эпохи. Получился очень искренний музыкальный спектакль со сложной структурой, в которую органично вплетены драматические фрагменты, вокальные номера, пластические и танцевальные сцены.

Напомним, спектакль поставили режиссер Андрей Егоров (Санкт-Петербург), художник Василий Семенов (Санкт-Петербург), художник по видео Артемий Кушулун (Санкт-Петербург), балетмейстер Денис Постоев (Волгоград), хормейстер Ольга Щербань.

В оперетте заняты ведущие солисты оперной труппы, артисты балета, хора, миманса и музыканты симфонического оркестра театра. В видеоверсии постановки главные роли исполняют Федор Костюков (Василий Теркин), Софья Рудометкина (Настенька), Максим Шабанов (Рыжий Теркин).

ИСТОЧНИК KP.RU