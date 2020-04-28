2020-04-28T15:22:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области – самая низкая заболеваемость коронавирусом в ЦФО

Почти такая же неплохая ситуация у белгородцев
Юрий КОЗЛОВ
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По данным на утро 28 апреля, в Воронежской области заразились коронавирусом 420 человек.По данным на утро 28 апреля, в Воронежской области заразились коронавирусом 420 человек.Фото: из архива «КП»
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В региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили, что в Воронежской области самая низкая заболеваемость этой заразой среди регионов Центрального федерального округа. Эти данные собирали из расчета числа подтвержденных диагнозов на 100 тысяч населения. Методика понятна: общее количество случаев болезни не показательно из-за разного количества населения в регионах ЦФО. А так получается достаточно объективная картина.

Так вот, в Воронежской области на 100 тысяч жителей приходится в среднем 18 случаев коронавируса. Почти такая же ситуация у соседей-белгородцев. Там этот показатель равен 19,3. А вот в Костромской области, которая идет на третьем месте, цифра уже повыше – 27,9.

Хуже всего ситуация, конечно, в Москве – 389,2 случаев коронавируса на 100 тысяч населения, и в Московской области – 137,1. Среди провинциальных регионов плохи дела в Рязанской области – 70,1; Калужской – 69,7 и Орловской – 61,3.

У наших соседей показатели такие – Липецкая область – 30,9; Тамбовская – 47,5; Курская – 52,7.

Напомним, по данным на утро 28 апреля, в Воронежской области заразились коронавирусом 420 человек. Восемь умерли, 57 выздоровели.

Инфографика по коронавирусу в ЦФО. Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Инфографика по коронавирусу в ЦФО.Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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