2020-04-28T14:14:27+03:00
Общество

В Воронеже раздавать георгиевские ленточки будут в супермаркетах и аптеках

Ветеранам символ памяти принесут домой волонтеры в перчатках и масках
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 28 апреля в Воронеже начнут раздавать георгиевские ленточки. Но не на улицах как раньше. В этом году из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса акция памяти пройдет в новом формате. Ленточки можно получить в местах, разрешенных для посещения, - в продуктовых магазинах и аптеках, сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Раздавать георгиевские ленточки будут и сотрудники ГИБДД.

Пожилым людям и ветеранам принесут ленточки вместе с продуктовыми наборами, волонтеры будут экипированы в соответствии с мерами безопасности - в масках и перчатках.

Всего планируют раздать более 50 тысяч символов памяти.

Кстати, воронежцы могут присоединиться к акции, не выходя из дома: фото с георгиевской ленточкой можно выложить в соцсетях с хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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