2020-04-28T14:02:36+03:00
Общество

Из-за малоснежной зимы обмелели и "зацвели" реки Воронежского заповедника

В этом году в водоемах не было разливов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежского заповедникафото с сайта Воронежского заповедника
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Сотрудники Воронежского заповедника провели ежегодный мониторинг состояния рек, протекающих через охраняемую территорию, - Ивницы и Усмани. Обычно в течение года экологи четыре раза отбирают воду из них на анализ, который позволяет оценить органолептические и химические показатели. Результаты исследований обобщаются и анализируются, пополняется база данных многолетних наблюдений. Эти анализы также дают возможность принимать меры в случае выявления аномальных химических показателей в пробах.

В этом году тревогу сотрудников заповедника вызывает весеннее маловодье в реках, связанное с малоснежной зимой и засушливой весной.

- Речные воды слабо разбавлялись талыми водами, а значительный растительный опад, отсутствие половодья привело к повышению уровня органики в воде, - отметили в заповеднике.

В ходе обследования сотрудники заповедника отобрали первые пробы воды в 2020 году на стационарных пунктах наблюдений: река Ивница – Ступинский мост, река Усмань – гидропост заповедника и понтонный мост с. Песковатка Усманского района. Анализ проб позволит лучше оценить состояние рек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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