2020-04-28T13:52:31+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Воронеже: двое пострадали, 28 человек эвакуировали

Сгорела однокомнатная квартира
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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20 пожарных тушили ночью 28 апреля квартиру на Левом берегу Воронежа. Огнеборцев вызвали на Циолковского, 19 в половине четвертого. Огонь тушили шесть пожарных машин.

- Пожар ликвидировали в 4.15. Сгорела однокомнатная квартира, также поврежден огнем коридор общего пользования. Спасатели эвакуировали 28 человек. На пожаре пострадали двое - мужчина и женщина, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. – Эксперты выясняют причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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