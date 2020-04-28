2020-04-28T13:27:46+03:00
Общество

Водителя «Мазды», устроившего дрифт в центре Воронежа, оштрафовали на 1200 рублей

Совершая маневр, он несколько раз нарушит ПДД
Елена ФЕДЯШЕВА
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Пресс-служба ГИБДД воронежской полиции сообщила о результатах проверки, организованной по следам публикации в соцсети видеозаписи, на которой водитель «Мазда RX-8» кружит в дрифте на улице Мира. Изучив эту запись, сотрудники полиции обнаружили сразу несколько грубых нарушений правил дорожного движения.

Сотрудниками ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Воронежу проведена проверка по факту размещения в сети Интернет видеоматериала, на котором зафиксирован факт нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля «Мазда RX-8».

- Водитель , 20-летний житель Северного микрорайона, у дома №1 по ул. Мира, осуществляя управляемый занос, нарушил требования разметки на проезжей части и совершил проезд на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе полиции.

Нарушителя выявили по номеру машины и выписали ему штраф в размере 1200 рублей по статьям «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, то можете направить информацию на интернет – сайт ГИБДД, перейдя по данной ссылке https://гибдд.рф/request_main, либо сообщить о нарушении в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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