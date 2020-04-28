2020-04-28T13:38:49+03:00
Общество

В Воронеже отложили начало сезона фонтанов из-за коронавируса

Хотя объекты в Кольцовском сквере и на площади Победы уже отремонтировали
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже отложили начало сезона фонтанов из-за ограничительных мер по коронавирусу. Хотя водные объекты в Кольцовском сквере и на площади Победы отремонтированы. Коммунальщики заменили вышедшие из строя детали, очистили чаши, обработали трубы от коррозии, подготовили к работе насосное оборудование.

- После того, как будут сняты ограничения на работу парков в связи с пандемией коронавируса, специалистам понадобится примерно двое суток для регулировки форсунок. Перед заполнением чаши фонтана в Кольцовском сквере смонтируют световое оборудование, - сообщили в «РВК-Воронеж».

Напомним, традиционно в Воронеже сезон фонтанов начинался 1 мая. Но в этом году пандемия коронавируса и закрытие парков в связи с запретом на массовые мероприятия внесла коррективы в сроки. Скверы закрыты до 30 апреля. Торги на обслуживание еще трех воронежских фонтанов пройдут только 13 мая.

- Все необходимые подготовительные работы проведены. Как только будут сняты ограничения, мы с радостью откроем городские парки и скверы для воронежцев и гостей города, - пояснила руководитель городского управления экологии Наталья Ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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