2020-04-28T12:52:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области сделали более 38 тыс тестов на коронавирус

Анализы проводят каждый день
Ярослав ИВАНОВ
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фото из архива КПфото из архива КП
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К 28 апреля в Воронежской области сделали 38 021 тест на наличие COVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию проводят ежедневно, в том числе прибывшим из субъектов, неблагополучных по заболеванию.

Напомним, 28 апреля стало известно о 62 новых случаях заражения коронавирусом среди воронежцев. С начала пандемии новую инфекцию подтвердили у 420 человек. Восемь умерли. Выздоровели 57 воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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