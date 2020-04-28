В Воронеже на 11 часов закроют движение по проспекту Революции

28 Апр 2020 2020-04-28T13:30:44+03:00

На участке улицы будут демонтировать старые опоры

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В среду, 29 апреля, на отрезке проспекта Революции от улицы Кардашова до улицы Карла Маркса пройдет демонтаж старых опор контактных сетей. Работы запланированы на период с 7 до 18 часов. В связи с этим данный участок главной улицы будет перекрыт для движения машин. Также изменятся и маршруты общественного транспорта.

Движение автобусов будет направлено:

– № 1КВ – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту;

– № 3 – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту; в обратном направлении – с площади Ленина по улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 5 – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту; в обратном направлении – с площади Ленина по улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 9КА – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту;

– № 9КС – с площади Ленина по улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 20 – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановская, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту;

– № 20М – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту; в обратном направлении – с площади Ленина по улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 23К – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту;

– № 25А – с проспекта Революции по улицы Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту; в обратном направлении – с площади Ленина по улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекта Революции, далее по маршруту;

– № 33К – с площади Ленина по улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 37А – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту;

– № 41 – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту;

– № 50 – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту;

– № 52 – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту;

– № 70А – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту; в обратном направлении – с площади Ленина по улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 77К – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту;

– № 70М – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту; в обратном направлении – с площади Ленина по улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 88 – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту;

– № 88А – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту;

– № 90 – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту;

– № 104 – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, улице Кирова, далее по маршруту; в обратном направлении – с площади Ленина по улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU