В Воронеже на обслуживание трех фонтанов выделяют до 920 тыс рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T13:15:15+03:00

Принимают заявки на конкурс от подрядчиков

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27 апреля городские власти начали поиск подрядчика для обслуживания трех воронежских фонтанов - в Центральном парке, Петровском сквере и парке «Орленок». Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, победитель аукциона должен обеспечить расконсервацию объектов, их ежемесячное обслуживание (бесперебойное обслуживание чистку и ремонт), а в конце сезона, к 31 октября - консервацию фонтанов.

Начальная стоимость контракта - 920 тысяч рублей, в ходе торгов власти рассчитывают на ее снижение. Торги пройдут 13 мая.

Напомним, традиционно сезон фонтанов в Воронеже начинался 1 мая. Пандемия коронавируса и закрытие парков в связи с запретом на массовые мероприятия внесла коррективы в сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU