В одном из районов Воронежской области восемь человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T13:24:07+03:00

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Жителей Богучарского и Петропавловского района оштрафовали за несоблюдение режима самоизоляции.

- На данный момент рассмотрели восемь административных дел (шесть по гражданам Петропавловского района и два – по жителям Богучарского) по ст. 20.6.1 КоА «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС». В основном, люди ездили в другие села и не смогли объяснить, какие неотложные нужды побудили их туда отправиться, - пояснили в Богучарском районном суде. - Каждый из восьми нарушителей оштрафован на тысячу рублей. Вечером 27 апреля поступило еще пять дел. Все они по нарушителям режима самоизоляции Богучарского района.

Верховный суд дал разъяснение по штрафам тем, кто находится на улице не потому, что нужно пойти в магазин, либо помочь пожилым родственникам. Там пояснили, что нельзя перебарщивать с наказанием. И действия необоснованно покинувших дом людей, не ездивших за границу, у которых не подозревают коронавирус и не было контактов с подхватившими эту инфекцию (эти граждане могут раскошелиться на сумму от 15 до 40 тысяч рублей), могут караться только штрафами от 1 до 30 тысяч. Причем, как мы сейчас видим из практики, предпочтение отдается самому маленькому из возможных наказаний. То есть, штрафу в тысячу рублей.

Напомним, по 15 тысяч вынуждены были заплатить 27-летний житель села Рождественская Хава Новоусманского района и 45-летний мужчина из Калачеевского района. Тот, кто помоложе, вернулся из Армении. И его отсутствие дома заметили проверяющие. Молодой человек заявил, что собирался посетить стоматолога по острой боли, однако до суда так к этому врачу не обратился. Если бы зуб, действительно, болел, к доктору мужчину так или иначе быстро пришел бы. А житель Калачеевского района после возвращения из-за рубежа был обязан просидеть дома 14 дней. Однако днем его заметили на одной из улиц пригорода Калача, называемого Заброды.

В то же время жительнице Центрального районного Воронежа удалось доказать, что она нарушала режим самоизоляции на законных основаниях. Женщина также выезжала за границу. Вернулась домой она 29 марта, а 9 апреля ушла из дома к стоматологу – у нее разболелся зуб. На тот момент женщина уже получила отрицательный результат по тесту на коронавирус. В итоге ее не оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU