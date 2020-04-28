Библионочь в онлайн-формате посмотрели 4100 воронежцев

28 Апр 2020 2020-04-28T12:11:31+03:00

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Четырехчасовой прямой эфир «Темная ночь» 25 апреля посмотрели 4100 воронежцев. Акцию онлайн-формате в рамках Библионочи 2020 устроили библиотекари. Марафон посвятили 75-летию Победы.

Централизованная библиотечная система Воронежа подготовила разноплановую программу: мастер-классы, квиз и викторину, виртуальную прогулку по городу, спецвыпуск инклюзивного краеведческого проекта «Сказки на ночь», беседу о тыловом хлебе и чае. Ответы к викторине и квизу зрители писали в комментариях.

- Мастер-классы объединили в один интерактив – «Библиоармию». Зрители присылали библиотекам фотографии сделанных на мастер-классах солдатиков, самолетов, танков. Их количество фиксировалось на экране во время трансляции - показатели менялись в реальном времени, мы получили более 800 комментариев и более 100 лайков. За время акции воронежцы сделали 13 солдатиков, 7 танков и 23 самолета, - сообщили организаторы. - Завершилась библиотночь премьерой клипа. Библиотекари, их друзья и родные исполнили песню «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца».

ИСТОЧНИК KP.RU