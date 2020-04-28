В Воронеже поймали мошенницу, которая выманила у пенсионеров более 1 млн рублей на «помощь внукам после ДТП»
В Воронеже поймали серийную мошенницу, специализирующуюся на обмане пенсионеров. 32-летняя жительница Россошанского района на улицах столицы Черноземья отслеживала пожилых людей и разыгрывала схему помощи жертвам ДТП. Задержали аферистку после того, как она выманила у 89-летней пенсионерки 130 тысяч.
Старушка возвращалась домой из магазина, когда к ней подошла незнакомая женщина и сообщила, что внук пострадал в ДТП, его госпитализировали с серьезными травмами и готовят к дорогостоящей операции. И деньги надо заплатить как можно быстрее. Пенсионерка испугалась, передала незнакомке деньги. И только когда незнакомка покинула квартиру, позвонила внуку, который и объяснил, что бабушку обманули.
Подозреваемую задержали, у нее на съемной квартире изъяли похищенные 130 тысяч рублей.
Полицейские выявили восемь мошенничеств, совершенных задержанной. Женщина выманила у пенсионеров в общей сложности более одного миллиона рублей. За мошенничества ей грозит до пяти лет заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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