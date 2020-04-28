2020-04-28T11:12:41+03:00
Происшествия

За сутки мошенники обманули воронежцев на 1,4 млн рублей

Аферисты действовали дистанционно
Ярослав ИВАНОВ
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За 27 апреля мошенники обманули 14 жителей Воронежской области. Все аферы провернули дистанционным способом - под предлогом защиты банковских карт от несанкционированного доступа и продажи товаров в интернете. В общей сложности воронежцев обманули на сумму более 1,4 млн рублей.

43-летний мужчина лишился 19 тыс рублей, пытаясь заказать на одном из светодиодную фару. Связавшись с продавцом по телефону, воронежец перевел на указанные реквизиты деньги, но товар не получил. Мобильный телефон лже-продавца стал недоступен, а объявление о продаже исчезло.

Будьте бдительны при покупке товаров через интернет и на страницах соцсетей. Не переводите деньги по непроверенным реквизитам, не сообщайте свои личные данные неизвестным лицам, тщательно проверяйте любую информацию от незнакомцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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