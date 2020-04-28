2020-04-28T10:52:35+03:00
Происшествия

В аварии с маршруткой, врезавшейся в дерево в Воронеже, пострадали 7 пассажиров

В больницу доставили пять женщин и двух мужчин
Ярослав ИВАНОВ
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В ГУ МВД России Воронежской области уточнили число пострадавших в аварии с деревом, которая произошла 27 апреля на окраине Воронежа. Напомним, около половины седьмого утра на ул. Калининградской 28-летний водитель «Рено Логан» при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего ПАЗ врезался в дерево.

- В результате ДТП пострадали семь пассажиров автобуса - женщины 24, 53, 58, 60 и 66 лет, а также 31- и 48-летние мужчины, их с травмами различной тяжести доставили в больницу, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За 27 апреля в регионе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 68 ДТП, большинство из них произошли в областном центре - 56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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