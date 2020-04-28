Коронавирус в Воронеже: заразились еще 62 человека
фото из архива КП
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28 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области официально подтвердил заражение COVID-19 еще 62 человек в регионе. Большинство из них поступили из больницы "Электроника". Среди новых пациентов пять женщин в возрасте старше 80 лет. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают лечение. Сейчас проверяют на инфекцию контактировавших с ними.
Напомним, с начала пандемии коронавирусом в Воронежской области заразились 420 человек. Восемь умерли. Выздоровели 57 воронежцев.
ИСТОЧНИК KP.RU