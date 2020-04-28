2020-04-28T10:18:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже: заразились еще 62 человека

Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото из архива КПфото из архива КП
Изменить размер текста:

28 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области официально подтвердил заражение COVID-19 еще 62 человек в регионе. Большинство из них поступили из больницы "Электроника". Среди новых пациентов пять женщин в возрасте старше 80 лет. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают лечение. Сейчас проверяют на инфекцию контактировавших с ними.

Напомним, с начала пандемии коронавирусом в Воронежской области заразились 420 человек. Восемь умерли. Выздоровели 57 воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Библионочь в онлайн-формате посмотрели 4100 воронежцев
В Воронеже поймали мошенницу, которая выманила у пенсионеров более 1 млн рублей на «помощь внукам после ДТП»
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
За сутки мошенники обманули воронежцев на 1,4 млн рублей
В аварии с маршруткой, врезавшейся в дерево в Воронеже, пострадали 7 пассажиров
Коронавирус в Воронеже: заразились еще 62 человека
Воронежский прыгун в воду Дмитрий Саутин расскажет на ТВ, как забыл плавки на своей первой Олимпиаде
Юные певцы из Воронежской области победили на Всероссийском конкурсе
Ансамбль «Воронежские солисты» споёт «Смуглянку» онлайн
Воронежские школы досрочно завершат обучение по некоторым предметам
В Воронеже с 27 на 28 апреля проведут ремонт дорог на 16 улицах
В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолировали еще 37 человек
В Воронежской области мужчину оштрафовали на 10 тысяч за нарушение самоизоляции
Воронежцев будут судить с участием присяжных за жестокое групповое убийство
В Воронеже в 2020 году отопление отключат в конце апреля
В общежитии еще одного вуза в Воронеже нашли коронавирус
Шествие «Бессмертный полк» пройдет онлайн при поддержке Сбербанка
На трассе в обход Лосево в Воронежской области появится 105 видеокамер
В Воронежской области на пенсионерку с сыном напал односельчанин
В Воронежской области брат чуть не зарезал сестру и ее сожителя из-за алкоголя
Придумай эмблему своего воронежского микрорайона!