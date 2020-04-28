Юные певцы из Воронежской области победили на Всероссийском конкурсе

28 Апр 2020 2020-04-28T09:03:21+03:00

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Юные артисты из Воронежской области выиграли награды на Всероссийском конкурсе по вокалу «Наш голос». Конкурс проходил дистанционно: участники представили в оргкомитет видеозаписи своих выступлений. Итоги подводились в нескольких номинациях «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Академический вокал» с учетом возрастных категорий.

Россошанские ребята активно заявили о своём таланте. Лауреатами I степени стали Полина Бутовченко, Константин Жимайлов, Анна Бутко, Дарья Шпица, Ольга Рябикова, также вокальный ансамбль «Страна фантазия». Среди вокально-инструментальных ансамблей отмечены дипломами I степени ВИА «Юность» и «Ветер перемен».

В творческом состязании приняли участие ребята из Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Мурманской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Калуги, Калининграда, Тулы, Брянска, Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU