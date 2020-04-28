2020-04-28T09:03:21+03:00
Звезды

Юные певцы из Воронежской области победили на Всероссийском конкурсе

Награды привезли артисты из Россошанского района
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Юные артисты из Воронежской области выиграли награды на Всероссийском конкурсе по вокалу «Наш голос». Конкурс проходил дистанционно: участники представили в оргкомитет видеозаписи своих выступлений. Итоги подводились в нескольких номинациях «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Академический вокал» с учетом возрастных категорий.

Россошанские ребята активно заявили о своём таланте. Лауреатами I степени стали Полина Бутовченко, Константин Жимайлов, Анна Бутко, Дарья Шпица, Ольга Рябикова, также вокальный ансамбль «Страна фантазия». Среди вокально-инструментальных ансамблей отмечены дипломами I степени ВИА «Юность» и «Ветер перемен».

В творческом состязании приняли участие ребята из Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Мурманской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Калуги, Калининграда, Тулы, Брянска, Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Библионочь в онлайн-формате посмотрели 4100 воронежцев
В Воронеже поймали мошенницу, которая выманила у пенсионеров более 1 млн рублей на «помощь внукам после ДТП»
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
За сутки мошенники обманули воронежцев на 1,4 млн рублей
В аварии с маршруткой, врезавшейся в дерево в Воронеже, пострадали 7 пассажиров
Коронавирус в Воронеже: заразились еще 62 человека
Воронежский прыгун в воду Дмитрий Саутин расскажет на ТВ, как забыл плавки на своей первой Олимпиаде
Юные певцы из Воронежской области победили на Всероссийском конкурсе
Ансамбль «Воронежские солисты» споёт «Смуглянку» онлайн
Воронежские школы досрочно завершат обучение по некоторым предметам
В Воронеже с 27 на 28 апреля проведут ремонт дорог на 16 улицах
В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолировали еще 37 человек
В Воронежской области мужчину оштрафовали на 10 тысяч за нарушение самоизоляции
Воронежцев будут судить с участием присяжных за жестокое групповое убийство
В Воронеже в 2020 году отопление отключат в конце апреля
В общежитии еще одного вуза в Воронеже нашли коронавирус
Шествие «Бессмертный полк» пройдет онлайн при поддержке Сбербанка
На трассе в обход Лосево в Воронежской области появится 105 видеокамер
В Воронежской области на пенсионерку с сыном напал односельчанин
В Воронежской области брат чуть не зарезал сестру и ее сожителя из-за алкоголя
Придумай эмблему своего воронежского микрорайона!