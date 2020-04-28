2020-04-28T08:45:02+03:00
Звезды

Ансамбль «Воронежские солисты» споёт «Смуглянку» онлайн

Артисты филармонии начинают виртуальный марафон к 75-летию Великой Победы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Большинство трансляций карантинного проекта «Филармония дома» на этой неделе посвящено 9 Мая.

В рубрике «Музы не молчали» 28 апреля артисты ансамбля «Воронежские солисты» Ольга Калашникова (фортепиано), Валерий Калашников (гитара), учащийся 5 класса ДШИ №7 Павел Калашников (баян) исполнят хит Новикова «Смуглянка».

1 мая Мужской хор Воронежской филармонии споёт песню Хозака и Аграновича «От героев былых времен» из популярного фильма «Офицеры».

2 мая артисты музыкально-литературного лектория Артур Гурьев, Софья Ермолова, Яна Сафронова, Елена Старкова, Виктория Черникова прочитают «Мать» Андрея Платонова, «Помните» Роберта Рождественского из поэмы «Реквием», «Соловьи» Дудина.

3 мая «Воронежские девчата» споют «Синий платочек» Петерсбурского и Гольденберга.

Видео будут доступны с 11.00 в группе Воронежской филармонии ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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