Воронежские школы досрочно завершат обучение по некоторым предметам

27 Апр 2020 2020-04-27T22:59:09+03:00

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Воронежские школьники завершат обучение по некоторым предметам досрочно. Об этом сообщил региональный департамент образования, науки и молодежной политики. Как пояснили в ведомстве, уроки по окружающему миру, основам религиозной культуры и светской этики, физкультуре, изобразительному искусству, музыке, технологии и ОБЖ закончатся до 15 мая.

К этому же времени девятиклассники должны завершить обучение по всем предметам, не входящим в перечень государственной итоговой аттестации. В 2020 году ребята сдают ОГЭ только по обязательным дисциплинам. У выпускников 11 класса после 15 мая останутся только русский языка, математика и предметы, выбранные для сдачи ЕГЭ.

Военно-полевые сборы юношей 10-х классов перенесли на начало нового учебного года.

Напомним, школьники Воронежской области приступили к дистанционному обучению 6 апреля. Из-за трудностей, возникших во время первой недели, чиновники скорректировали подход к организации образовательного процесса: рекомендовали учреждениям отказать от оценок, домашнего задания, пересмотреть учебные планы. Полностью заканчивать учебный год досрочно, воронежские власти не планируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU