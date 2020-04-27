В Воронеже с 27 на 28 апреля проведут ремонт дорог на 16 улицах

27 Апр 2020 2020-04-27T20:03:04+03:00

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В ночь на вторник и днем 28 апреля в Воронеже продолжится масштабный ремонт дорог по национальному проекту. Работы пройдут на 16 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Начнутся работы на Хользунова (от дома №68 до Московского проспекта), где планируется приступить к фрезерованию покрытия.

Также ремонт продолжится на:

улице 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): днём - поднятие люков, установка бортового камня;

улице 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов): днём - поднятие люков, установка бортового камня;

улице 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной): днём - укрепление обочин;

улице Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём - поднятие люков, установка бортового камня;

улице Арбатская: днём - устройство съездов;

улице Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём - поднятие люков, установка бортового камня;

улице Дубровина (от улицы Чебышев до стелы «Воронеж»): ночью - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

улице Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): днём - поднятие люков, установка бортового камня;

улице Ленинградская: ночью - фрезерование а/б покрытия;

переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днём - фрезерование а/б покрытия;

улице Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): днём - поднятие люков, установка бортового камня;

улице Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём - поднятие люков, установка бортового камня;

площади Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): днём - поднятие люков, установка бортового камня;

улице Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём - поднятие люков, установка бортового камня;

переулке Любы Шевцовой: днем - разработка грунта.

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации. В мэрии принесли извинения за временные неудобства. Водителей попросили не оставлять автомобили в зонах производства работ.

ИСТОЧНИК KP.RU