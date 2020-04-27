2020-04-27T19:19:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области мужчину оштрафовали на 10 тысяч за нарушение самоизоляции

Местный житель вечером катался на своем автомобиле по селу Нижнедевицк
Юлия ДИДЕНКО
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Нижнедевицкий райсуд впервые вынес приговор за нарушение режима самоизоляции 30-летнему мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 27 апреля.

Выяснилось, что местный житель вечером катался по селу Нижнедевицк на своем автомобиле. При этом покидать дом у него не было особой необходимости. Позже выяснилось, что мужчина не в первый раз нарушил запрет. Автомобилисту тогда вынесли лишь предупреждение.

В этот раз суд решил вынести серьезный приговор. Местного жителя оштрафовали на 10 тысяч рублей по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

ИСТОЧНИК KP.RU

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