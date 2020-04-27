Воронежцев будут судить с участием присяжных за жестокое групповое убийство

27 Апр 2020 2020-04-27T18:47:27+03:00

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Воронежская прокуратура направила в суд уголовное дело о групповом убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 27 апреля.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 февраля прошлого года 33-летний и 32-летний мужчины выпивали вместе со своим знакомым в одном из домов по улице Ржевской. В какой-то момент приятели поссорились. Словесный конфликт перерос в драку. Один из мужчин повалил другого на пол и стал душить. Третий вскоре присоединился. Он начал избивать воронежца ногами.

Когда горожане убедились в смерти знакомого, они вынесли труп из квартиры, а затем на автомобиле вывезли его и спрятали в заброшенном сарае.

Уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц) направлено для рассмотрения по существу в Воронежский областной суд. Оно будет рассмотрено с участием присяжных.

Мужчинам грозит пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU