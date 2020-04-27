В Воронеже в 2020 году отопление отключат в конце апреля

27 Апр 2020 2020-04-27T18:34:37+03:00

Мэр напомнил, что общие вложения в муниципальное теплоэнергетическое хозяйство со стороны «Квадры» за весь срок концессии составит 3,65 млрд рублей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

Отопительный период в этом году затянулся практически до мая: теплоснабжение прекратится с 30 апреля. Соответствующее постановление 27 апреля подписал глава города Вадим Кстенин.

- В прошлые годы много проблем доставляли крайне изношенные сети, находящиеся на балансе МКП «Воронежтеплосеть», поскольку предприятие не имело собственных средств для полноценного ремонта инфраструктуры, специалисты только «латали дыры». В этот раз на магистральных сетях за весь сезон было зафиксировано почти втрое меньше технологических сбоев, чем годом ранее,– подчеркнул глава города.

Напомним, «Воронежтеплосеть» передали в концессию «Квадрн»: та уже вложила свыше 450 млн рублей, из них более 250 млн пошли на замену 20 км тепловых сетей. В этом году планируются работы на магистралях теплоснабжения в частности по улицам Богдана Хмельницкого и Маршала Жукова.

Мэр напомнил, что общие вложения в муниципальное теплоэнергетическое хозяйство со стороны «Квадры» за весь срок концессии составит 3,65 млрд рублей.

При этом мэр поручил профильным подразделениям администрации незамедлительно начать подготовку к следующему периоду теплоснабжения, чтобы войти в него штатно.

Недавно стало известно, что в Воронеже жители дома № 13/13 на улице Кривошеина переплатили за отопление около 160 тысяч рублей. Их УК предъявляла к оплате необоснованно завышенный объем тепловой энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU