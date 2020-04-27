На трассе в обход Лосево в Воронежской области появится 105 видеокамер

27 Апр 2020 2020-04-27T17:47:13+03:00

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На участке трассы М-4 «Дон» в Воронежской области в обход Лосево и Павловска установят 105 видеокамер. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Также на дороге появится более 60 детекторов транспорта, которые смогут автоматически определять параметры автомобилей и считать трафик. Погодные условия будут оперативно анализироваться с помощью шести метеостанций. Информацию через пункт управления передадут на табло.

Кроме того, на трассе уже установлено 12 двухпролетных опор, шириной в четыре полосы движения, 14 однопролетных – рассчитанных на ширину двух полос движения. На этих П-образных опорах установят 37 динамических информационных табло и 76 знаков переменной информации. На мачтах, которые стоят вдоль дороги, смонтируют периферийное оборудование АСУДД.

Напомним, дорогу в обход Лосево начали строить в 2017 году - для решения проблемы масштабных пробок, которые парализуют трассу в период отпусков и выходных, когда россияне массово отправляются на юг. Ее протяженность составляет более 85 км. Участок продлится с 633 по 715 км через Бобровский, Павловский и Верхнемамонский районы области. Новый участок планируют сдать в эксплуатацию весной 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU