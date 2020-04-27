В Воронежской области на пенсионерку с сыном напал односельчанин

27 Апр 2020 2020-04-27T17:23:08+03:00

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В Хохольском районе 25-летнего парня подозревают в разбойном нападении на пенсионерку и ее сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 27 апреля.

15 апреля в полицию обратилась 70-летняя жительница села Гремячье. Пенсионерка рассказала, что в ее дома, разбив окно, забрался односельчанин. Он избил женщину и ее 47-летнего сына, забрал у них 12 тысяч рублей, а затем сбежал.

Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 25-летний парень. Он признал вину и пояснил, что выпивал вместе со своей матерью. Во время застолья они решили, что ее бывший сожитель должен им денег за время проживания в их доме. Тогда сельчанин отправился в их дом, чтобы потребовать их. Но дверь ему никто не открыл. Тогда он разбил окно.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU