В Воронежской области брат чуть не зарезал сестру и ее сожителя из-за алкоголя

27 Апр 2020 2020-04-27T16:44:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Богучарском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который чуть не зарезал сестру и ее сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 27 апреля.

К правоохранителям обратилась 45-летняя жительница села Липчанка. Она рассказала, что ей и ее 46-летнему сожителю нанесли удары ножом. Сельчанина с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализировали, а ее же после медицинского осмотра отпустили домой.

Чуть позже полицейские задержали 54-летнего брата пострадавшей. В отделе полиции мужчина признал вину. Он рассказал, что в этот день вместе со своей сестрой и ее сожителем распивал спиртные напитки. Из-за алкогольного опьянения между родственниками произошла ссора. Тогда мужчина схватил нож и несколько раз ударил им собутыльников. После конфликта все отправились спать.

На утро женщина увидела кровь и раны на себе и на теле своего сожителя. Тогда она вызвала полицию и скорую.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU