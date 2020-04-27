Придумай эмблему своего воронежского микрорайона!

27 Апр 2020 2020-04-27T16:04:27+03:00

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В Воронеже продолжается прием заявок на конкурс на создание эмблем – символов микрорайонов Сомово, Боровое, Краснолесный, Отрожка и «Больница «Электроника». Все они входят в избирательный округ №1 городской Думы, который возглавляет депутат Владимир Ходырев. Он объявил о старте конкурса еще в январе.

На конкурс предоставляется эскиз эмблемы-символа в электронном или графическом виде, словесное описание эмблемы с пояснением идеи автора, а также сведения о самом авторе (ФИО, место проживания, контактная информация). Проект должен быть выполнен в двух вариантах: в черно-белом и цветном изображениях.

Работы оценят по следующим критериям: художественный уровень исполнения, оригинальность и выразительность, легкость для восприятия, лаконичность изобразительных приемов, технологичность и простота тиражирования, связь эмблемы с историей указанных микрорайонов. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU