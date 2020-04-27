2020-04-27T16:07:26+03:00
Общество

Перед Красной горкой в Воронежской области отношения зарегистрировали 316 пар

В ЗАГС женихи и невесты пришли в медицинских масках
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба регионального управления ЗАГС.Фото: пресс-служба регионального управления ЗАГС.
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В Воронежской области в канун Красной горки - 24 и 25 апреля - зарегистрировали свои отношения 316 пар. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС в понедельник, 27 апреля.

После Пасхи каждый год по традиции начинается свадебный сезон, так как весна и лето крайне популярны у молодоженов. Так, большинство свадеб (166) прошло в Воронеже, 155 пар поженились в районах области.

Кстати, изначально узаконить свои отношения собирались 362 пары.

- Те, кто не передумал в последний момент, были счастливы, несмотря ни на что. Сами молодожены говорили, что обязательные атрибуты нынешних церемоний - маски с перчатками - не могут помешать им быть счастливыми. Ведь главное, чтобы были любовь и взаимопонимание. А в какой день и с каким количеством гостей пройдет регистрация, не так уж и важно, если влюбленные по-настоящему хотят быть вместе, - рассказали в ЗАГСе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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