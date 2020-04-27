В Воронеже пенсионерка перевела на счет мошенников 215 тысяч рублей

27 Апр 2020 2020-04-27T15:36:08+03:00

Бабушку убедили в том, что ее накопления можно спасти от похищения только так

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В Воронеже 74-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 27 апреля.

Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка и заявил женщине о том, что мошенники пытаются похитить накопления пожилой женщины. По словам звонившего, спасти деньги можно только, если она переведет их на резервный счет банка. Местной жительнице предложили проследовать к банкомату и осуществить для этого ряд операций.

Женщина выполнила указания мошенников и сама перевела на так называемый «резервный безопасный счет» 215 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Всего за сутки в регионе зарегистрировано восемь сообщений о мошенничествах. Практически во всех случаях аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности финансовых организаций. Ущерб составил около 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU