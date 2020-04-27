Воронежцы могут позвонить на бесплатный телефон психологической поддержки

27 Апр 2020 2020-04-27T15:12:34+03:00

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Для воронежцев открыли бесплатную линию психологической поддержки. По телефону 8-800-700-88-05 они могут получить бесплатную консультацию психологов фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Туда призывают звонить всех, кто чувствует тревогу и растерянность из-за эпидемии коронавируса.

- Тревоги могут быть связаны с тем, как изменились отношения с близкими во время самоизоляции. Кому-то приходится взять на себя заботу об учебе детей на дому, кто-то не может договориться с пожилыми родственниками, приводит примеры кризисных ситуаций психолог фонда Евгения Стратийчук. - Люди также волнуются из-за возможности заболеть или боятся, что коронавирусом заразится их близкий человек, их тревожат возможные изменения на работе, сокращение зарплаты или увольнение. К сожалению, мы не можем проконсультировать по социальным или медицинским вопросам. Однако специалисты «горячей линии» смогут поддержать, помочь сделать выбор или ослабить психологическое напряжение, в котором многие из нас сейчас находятся.

ИСТОЧНИК KP.RU