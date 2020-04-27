2020-04-27T15:12:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежцы могут позвонить на бесплатный телефон психологической поддержки

Ее организовали волонтеры
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для воронежцев открыли бесплатную линию психологической поддержки. По телефону 8-800-700-88-05 они могут получить бесплатную консультацию психологов фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Туда призывают звонить всех, кто чувствует тревогу и растерянность из-за эпидемии коронавируса.

- Тревоги могут быть связаны с тем, как изменились отношения с близкими во время самоизоляции. Кому-то приходится взять на себя заботу об учебе детей на дому, кто-то не может договориться с пожилыми родственниками, приводит примеры кризисных ситуаций психолог фонда Евгения Стратийчук. - Люди также волнуются из-за возможности заболеть или боятся, что коронавирусом заразится их близкий человек, их тревожат возможные изменения на работе, сокращение зарплаты или увольнение. К сожалению, мы не можем проконсультировать по социальным или медицинским вопросам. Однако специалисты «горячей линии» смогут поддержать, помочь сделать выбор или ослабить психологическое напряжение, в котором многие из нас сейчас находятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже в 2020 году отопление отключат в конце апреля
В общежитии еще одного вуза в Воронеже нашли коронавирус
Шествие «Бессмертный полк» пройдет онлайн при поддержке Сбербанка
На трассе в обход Лосево в Воронежской области появится 105 видеокамер
В Воронежской области на пенсионерку с сыном напал односельчанин
В Воронежской области брат чуть не зарезал сестру и ее сожителя из-за алкоголя
Придумай эмблему своего воронежского микрорайона!
Перед Красной горкой в Воронежской области отношения зарегистрировали 316 пар
Арест экс-ректора воронежского опорного вуза продлили на три месяца
В Воронеже пенсионерка перевела на счет мошенников 215 тысяч рублей
Воронежцы могут позвонить на бесплатный телефон психологической поддержки
В Воронеже водителю грузовика предлагают зарплату в 80 тысяч рублей
В Воронеже в больнице «Электроника» коронавирусом заразились 26 врачей
В Воронеже мужчина угнал BMW во время тест-драйва
В Воронежской области принудительно госпитализировали женщину, больную коронавирусом
В Воронежской области школьники проехали 100 км на крыше поезда
В Воронежской области руководитель агропредприятия похитил миллион рублей по фиктивным документам
В Воронежской области племянник купил дяде на 22 тысячи рублей консервы и колбасу
В Воронеже замглавы регионального ГИБДД, не сумевшего отчитаться по покупке недвижимости на 50 миллионов, отправили служить в район
В Воронежской области провели почти 35 тысяч исследований на коронавирус
Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов физлицам на 58,1 млрд рублей
В Воронеже спасают молодого ежика с ожирением
В воронежском опорном вузе рассказали, как проходит изоляция студентов из-за угрозы распространения коронавируса
Синоптики рассказали, какая погода в Воронеже будет в мае и летом
Cтало известно, кто пострадал в аварии на окраине Воронежа, где маршрутка повалила дерево
Под Воронежем микроавтобус протаранил легковушку: ранена двухлетняя девочка
В Воронежской области обнаружили коронавирус у еще 20 человек