2020-04-27T14:51:16+03:00
Общество

В Воронеже водителю грузовика предлагают зарплату в 80 тысяч рублей

Главному бухгалтеру и аналитику-методологу «1С» дают 70 тысяч
Артем ИЛЬИН
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Больше всего денег можно заработать либо классному водителю, либо на бухгалтерских должностях.Больше всего денег можно заработать либо классному водителю, либо на бухгалтерских должностях.Фото: из архива «КП»
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Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы выдвинули свою версию топ-5 апрельских вакансий.

На первом месте довольно неожиданная профессия – водитель грузовика. В одной из воронежских организаций соискателю этой вакансии обещают зарплату в 80 тысяч рублей. От претендента требуется опыт работы от одного года и по крайней мере среднее образование. А также открытые категории С и Е и знание принципов междугородних перевозок по Воронежской области. А еще порядочность, ответственность и бережливое отношение к автомобилю. Обладателю всех этих замечательных качеств обещают суточные, сотовую связь, премии, работу в дружном коллективе и соцподдержку.

Главному бухгалтеру предлагают 70 тысяч рублей в месяц. За эти деньги он должен контролировать отчетность нескольких юридических лиц. От соискателя требуют профильное высшее образование, знание законодательства в области налогообложения и методологий ведения бухгалтерского и налогового учета и хорошие практические навыки в этой сфере. А также

отличное знание 1С 8, опыт работы в системе электронного документооборота. Взамен главбуху обещают корпоративные мероприятия, подарки для сотрудников и их детей, запоминающиеся поздравления с днем рождения, оплату спортивного абонемента, комфортный офис в центре города. Ну и понятное дело оформление по закону со всеми соцгарантиями.

Такую же зарплату обещают аналитику-методологу «1С» со знанием бухгалтерского учета. Указано конкретное место работы: Ленинский проспект, 187а. От кандидата на должность требуется опыт работы от трех лет. А также знание бухгалтерского, налогового и гражданского законодательства; основ документооборота и документационного обеспечения, на-вык работы с продуктами 1С на уровне уверенного пользователя. В его обязанности входит со-провождение программы «1С», внесение обновлений и консультирование по поводу нее. Работодатели сообщают, что на этой должности будет обеспечена работа в компании – лидере рынка, квартальные и годовые премии, постоянное повышении квалификации, оплатуа части стоимости путевок в детские лагеря, денежная помощь к отпуску и рождению ребенка. новогодние подарки детям, выгодные процентные ставки по кредитам в банке-партнере, летний и зимний отдых в санаториях и домах отдыха, туристические выезды.

На четвертом месте начальник производства в Хохле с возможностью заработка в 50 – 60 тысяч рублей. От претендента на эту должность требуется опыт работы от трех лет и высшее образова-ние,.а также знание «1 С Предприятие» или способность обучения работе в этой программе, от-ветственность, организованность, порядочность. На предприятии обещают бесплатно довозить до места работы.

Замыкает топ-5 вакансия регионального агронома с зарплатой от 50 тысяч рублей. От соиска-теля требуется опыт работы в этой сфере от двух лет, высшее агрономическое образование. Так-же нужно владеть ПК на уровне пользователя (Word, Excel); иметь водительские права категории «B»;быть готовым к разъездам. Обязанности будут стандартные для агронома. На этой должности обещают премии по результатам работ, бесплатные обеды, корпоративные мобильную связь и автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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