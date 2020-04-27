В Воронеже мужчина угнал BMW во время тест-драйва

27 Апр 2020 2020-04-27T14:39:53+03:00

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В Воронеже сотрудники полиции раскрыли угон иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 27 апреля.

Так, 27-летний владелец автомобиля «БМВ-525» обратился в полицию и рассказал, что выставил на продажу свою машину. Через какое-то время с ним связался неизвестный и попросил показать ему иномарку. Хозяин согласился. На улице Генерала Лизюкова он сообщил покупателю преимуществах авто.

Затем вместе с покупателем они проехали несколько километров, после чего мужчина попросил сесть за руль, чтобы самостоятельно оценить иномарку. Когда владелец автомобиля вышел из салона, чтобы пересесть на пассажирское сиденье, он завел авто и скрылся.

Через несколько дней правоохранители нашли машину на одной из улиц города. А затем полицейские нашли и подозреваемого в угоне. Им оказался ранее несудимый 22-летний житель Рамонского района. В отделе полиции он признал вину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU