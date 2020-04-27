2020-04-27T13:01:09+03:00
Происшествия

В Воронежской области руководитель агропредприятия похитил миллион рублей по фиктивным документам

Мужчина указал завышенную стоимость расходов для получения субсидии
Юлия ДИДЕНКО
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В Бобровском районе главу агропредприятия поймали на мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 27 апреля.

Выяснилось, что 45-летний руководитель предприятия по выращиванию яблоневых садов зимой 2018 года получил субсидию на возмещение части затрат. Ему было выдано 11 млн 730 тысяч рублей. Но мужчина подал в уполномоченный орган фиктивные документы с завышенной стоимостью расходов на закладку и содержание плодовых насаждений. Поэтому больше миллиона рублей он смог забрать себе.

На местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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