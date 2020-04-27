В Воронежской области племянник купил дяде на 22 тысячи рублей консервы и колбасу

27 Апр 2020 2020-04-27T12:52:02+03:00

Родственник взял эту крупную сумму под предлогом покупки продуктов, а сдачу не отдал

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 26 апреля, в полицию позвонил 84-летний житель Калача. Пенсионер рассказал стражам порядка, что к нему в гости пришел 59-летний племянник и предложил помочь - купить в магазине продукты. Пожилой мужчина согласился дать денег. Однако племянник выхватил весь кошелек, где лежали 22 тысячи рублей, и ушел. Вернувшись обратно, он оставил дяде пакет, где лежали несколько банок консервов и колбаса. Сдачу родственник не отдал.

- Оперативный дежурный сразу направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Наши сотрудники задержали племянника. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы). Мужчину отпустили до суда под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU