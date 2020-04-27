В Воронежской области провели почти 35 тысяч исследований на коронавирус

27 Апр 2020 2020-04-27T12:11:31+03:00

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В Воронежской области медики провели уже 34 919 лабораторных исследований на наличие COVID-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Данные на 27 апреля озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, теперь тесты для окончательного подтверждения диагноза делают сразу в области. Раньше их отправляли в Москву.

По данным на утро 27 апреля коронавирусом заболели еще 20 человек. Общее число зараженных достигло 358 человек. С подозрением на болезнь изолированы в медучреждениях еще 496. 2954 человек наблюдают на дому. Восемь умерли, 57 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU