2020-04-27T12:11:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области провели почти 35 тысяч исследований на коронавирус

В региональном управлении Роспотребнадзора озвучили данные на 27 апреля
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области медики провели уже 34 919 лабораторных исследований на наличие COVID-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Данные на 27 апреля озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, теперь тесты для окончательного подтверждения диагноза делают сразу в области. Раньше их отправляли в Москву.

По данным на утро 27 апреля коронавирусом заболели еще 20 человек. Общее число зараженных достигло 358 человек. С подозрением на болезнь изолированы в медучреждениях еще 496. 2954 человек наблюдают на дому. Восемь умерли, 57 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области руководитель агропредприятия похитил миллион рублей по фиктивным документам
В Воронежской области племянник купил дяде на 22 тысячи рублей консервы и колбасу
В Воронеже замглавы регионального ГИБДД, не сумевшего отчитаться по покупке недвижимости на 50 миллионов, отправили служить в район
В Воронежской области провели почти 35 тысяч исследований на коронавирус
Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов физлицам на 58,1 млрд рублей
В Воронеже спасают молодого ежика с ожирением
В воронежском опорном вузе рассказали, как проходит изоляция студентов из-за угрозы распространения коронавируса
Синоптики рассказали, какая погода в Воронеже будет в мае и летом
Cтало известно, кто пострадал в аварии на окраине Воронежа, где маршрутка повалила дерево
Под Воронежем микроавтобус протаранил легковушку: ранена двухлетняя девочка
В Воронежской области обнаружили коронавирус у еще 20 человек