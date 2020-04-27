2020-04-27T12:01:35+03:00
Дом. Семья

В Воронеже спасают молодого ежика с ожирением

Животное кормили кошачьим кормом и молоком
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: центр реабилитации диких животных «Сердце леса».Фото: центр реабилитации диких животных «Сердце леса».
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В Воронеже в центр реабилитации диких животных «Сердце леса» попал молодой ежик с ожирением. Теперь его пытаются спасти.

Как оказалось, животное забралось к людям еще две недели назад. Его взяли в дом и начали кормить кошачьим кормом и молоком, чего делать категорически нельзя. Со здоровьем у зверька начались проблемы, тогда местные жители привезли его в центр.

- У ежей нет фермента, который расщепляет лактозу. В итоге животное мучается несварением, а сама лактоза становится замечательной пищей для различных бактерий, которые начинают активно размножаться в ЖКТ. Отсюда зеленый кал и проблемы с желудком, - поясняет учредитель «Сердца леса» Анита Придоткайте.

Кроме того, у ежика неправильно сросся таз, поэтому малыш не может поставить ножку в естественное положение и вынужден волочить ее за собой.

Пока волонтеры не знают, как исправить ситуацию. Возможно, придется переломать и выправить таз. Но окончательное решение будет принято после рентгена и консультации с врачом. Пока ежика ждут строгая диета и лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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