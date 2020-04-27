В воронежском опорном вузе рассказали, как проходит изоляция студентов из-за угрозы распространения коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T11:59:50+03:00

Обучающие обеспечены едой, а также могут оставить заявку на покупку нужных вещей

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С 25 апреля в изолированном из-за угрозы распространения коронавируса общежитии воронежского опорного вуза организовали доставку еды для студентов, сотрудников и медиков. Об этом сообщил Антон Ходунов, проректор по воспитательной работе ВГТУ.

Ранее в региональном оперативном штабе по коронавирусу подтвердили, что 23 апреля госпитализировали двух студентов - впоследствии у них подтвердился Covid-19. Их состояние удовлетворительное.

Источник, знакомый с ситуацией в опорном вузе, рассказал «КП-Воронеж», что изолировать пришлось более 100 студентов - примерно 90% из них это обучающиеся из зарубежных стран.

Антон Ходунов уточнил, что на данный момент изолированы около 120 человек вместе с сотрудниками. Всем им выдали индивидуальные средства защиты, в том числе маски и антисептики.

Фото с личной страницы в соцсети Антона Ходунова, проректора по воспитательной работе ВГТУ

- В общежитии на весь период изоляции находятся медики - им громадная благодарность за это! Постоянный контроль за состоянием здоровья студентов. Учебный процесс продолжается в дистанционной форме, у кого возникают проблемы из-за последних событий - преподаватели идут на встречу с дополнительными отдельными консультациями. Особенно тем ребятам, кто сейчас делает диплом, - сообщил проректор по воспитательной работе ВГТУ.

Студенты, если им нужно что-то для себя - какие-то вещи или лекарства -могут оставить заявки. После этого волонтеры купят все это и передадут на пункт передачи в общежитии. В кулеры, установленные в общежитии, завозят воду.

- Будучи студентом соседнего общежития могу сказать спасибо за заботу. К счастью, меня это все не коснулось, но могу быть уверенным, что я буду защищен, при плохих обстоятельствах! - прокомментировал новость Александр Иванов.

Чем кормят изолированных в общежитии воронежского опорного вуза студентов .

ИСТОЧНИК KP.RU