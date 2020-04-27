Синоптики рассказали, какая погода в Воронеже будет в мае и летом

27 Апр 2020 2020-04-27T11:38:15+03:00

Лето ожидается теплым и в то же время не жарким. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока прогноз не подробный, но общие тенденции уже понятны

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Сотрудники Росгидрометцентра выложили на своем сайте прогноз погоды на май и на лето в России. Как следует из карты, все погодные аномалии, в основном, в Воронеже ограничатся весенним периодом. Напомним, в марте были зафиксированы девять температурных рекордов. А апрель выдался прохладнее обычного.

В мае в нашем регионе ожидается температура заметно выше нормы. Впрочем, это заметно уже по прогнозу погоды на ближайшие дни. На Первомай в Воронеже будет теплынь - +20 градусов. По осадкам последний месяц весны будет в пределах нормы.

Что же касается лета, то оно будет абсолютно нормальным. И по температуре, и по осадкам. За одним исключением – август все-таки ожидается суше, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU