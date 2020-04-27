Cтало известно, кто пострадал в аварии на окраине Воронежа, где маршрутка повалила дерево
Стало известно, кто пострадал в результате ДТП на улице Калининградской в микрорайоне Отрожка. Напомним, в 6.30 27 апреля у дома № 53 столкнулись «Рено-Логан» и маршрутный «ПАЗ». Автобус после удара врезался в дерево и повалил его. Двое водителей 28 (тот, кто ехал в легковушке) и 43-летний шофер «ПАЗа» (оба они воронежцы) за медицинской помощью не обращались, но в больницу попали два пассажира маршрутки.
- В медучреждение с травмами различной степени тяжести попали 53-летняя женщина и 31-летний мужчина – оба воронежцы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
У "Рено" после аварии осталась большая вмятина на левой задней двери.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU