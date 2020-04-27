Под Воронежем микроавтобус протаранил легковушку: ранена двухлетняя девочка

27 Апр 2020 2020-04-27T10:27:47+03:00

У "Хендая" сильно вдавлен внутрь багажник. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В воскресенье, 26 апреля, в 14.05 на 521 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилась авария. По предварительным данным, 46-летний житель Тамбовской области, руливший микроавтобусом «Исузу», врезался в ехавший впереди «Хендай i30», которым управлял 31-летний воронежец.

- В результате аварии в больницу попала двухлетняя девочка, ехавшая в легковой машине. Наши сотрудники проводят проверку, в процессе которой продолжают выяснять обстоятельства ДТП. Всего 26 апреля в Воронежской области зарегистрировали 49 аварий, из них 38 – в Воронеже, 6 – в районах и 5 – на федеральных трассах, - рассказали в региональном ГУ МВД.

У "Исузу" повреждения не очень сильные.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU