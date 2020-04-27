В Воронеже маршрутка после столкновения с «Рено» повалила дерево: двое ранены

27 Апр 2020 2020-04-27T10:55:16+03:00

В результате столкновения с "Рено" и с деревом получили травмы три пассажира маршрутки. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

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27 апреля в 6.30 у дома № 53 на улице Калининградской, расположенной в микрорайоне Отрожка, случилось ДТП.

- Столкнулись «Рено-Логан», которым рулил 28-летний воронежец, и маршрутный «ПАЗ» (им управлял 43-летний мужчина, также житель столицы Черноземья), - рассказали в региональном ГУ МВД . - После удара автобус врезался в дерево и повалил его. За медицинской помощью обратились два пассажира маршрутки. Сейчас их увезли в больницу, насколько серьезны травмы, пока информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU