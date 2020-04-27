В Воронеже могут перенести первенство мира по скалолазанию

27 Апр 2020 2020-04-27T08:49:31+03:00

Первенство Европы прошло удачно, а вот когда в Воронеж приедут сильнейшие юные скалолазы мира, пока непонятно. Фото: другой источник.

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Под вопросом оказалось время проведения в Воронеже первенства мира по скалолазанию. Его планировали на период конца августа – начала сентября 2020 года. Вроде бы к тому времени ситуация с коронавирусом должна была бы успокоиться.

Однако международная федерация спортивного скалолазания решила подстраховаться. И приняла решение отменить три этапа Кубка мира, которые должны были пройти в июле. Напомним, как раз до 2 июля в Воронежской области отменены все масштабные мероприятия. После это встал и вопрос о турнире в Воронеже. Есть вероятность, что его перенесут.

Напомним, в октябре 2019 года в бывшем спорткомплексе «Энергия», который после реконструкции стал называться спортивным центром «Гран-при», успешно провели европейское первенство по скалолазанию. На нем и озвучили решение, что Воронеже доверили право принять и мировое первенство.

ИСТОЧНИК KP.RU