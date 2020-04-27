2020-04-27T08:22:18+03:00
Общество

В Воронеже сняли «радугу» вокруг солнца

Это атмосферное явление называется гало
Артем ИЛЬИН
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Таким было солнечное гало на Левом берегу.Таким было солнечное гало на Левом берегу.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили фото «радуги» вокруг солнца. Автор поста заявил, что наблюдал это атмосферное явление в 11.08 26 апреля на Левом берегу.

Такая «радугу» ученые называют гало. Подобное свечение бывает не только возле солнца, но и вокруг луны. Атмосферное явление не частое, но и не сказать, чтобы уникальное. По сути, это оптический обман из-за особенностей рефракции, например, когда в воздухе скапливаются ледяные кристаллы.

В древности люди считали гало недобрым знаком. Бывало, что из-за него даже менялся ход истории. К примеру, императора Карла V в 1551 году отказался от осады Магдебурга. Увидев над городом гало с ложным солнцами, он посчитал его символом небесной защиты жителей города.

Кстати, и некоторые наши современники недалеко ушли от средневековья. В комментариях то ли в шутку, то ли всерьез называли гало предвестником и второго пришествия, и конца света.

ИСТОЧНИК KP.RU

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