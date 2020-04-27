На Птичьем рынке воронежцы массово нарушили режим самоизоляции

27 Апр 2020 2020-04-27T07:34:44+03:00

О соблюдении социального расстояния в ограниченном пространстве Птичьего рынка и речи быть не может. Фото: кадр с видео

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В паблике «Типичный Воронеж» выложили видео, как на Птичьем рынке люди массово нарушают режим самоизоляции. Горожане ходили по торговым рядам порой впритык друг к другу. Какое уж тут социальное расстояние! То, что прохожие шли без масок, еще можно понять: в МЧС поясняли, что на улице без них в принципе можно обойтись. Но не в такой ситуации, когда в ограниченном пространстве приходится идти совсем рядом. А то, что продавцы без масок, уж точно безобразие.

Федеральные власти в последнее время недвусмысленно намекают, что режим самоизоляции продлят по крайней мере на две недели. Но в то же время не исключают, что дома придется сидеть еще очень долго, если люди массово ринутся на улицы в майские праздники, что спровоцирует рост заболеваний новым коронавирусом.

Напомним, Воронеж, долгое время шедший в лидерах по показателям самоизоляции, по данным специализированного сервиса Яндекса, в последнее время резко сдал свои позиции.

Нарушение режима самоизоляции на Птичьем рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU