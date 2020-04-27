2020-04-27T07:34:44+03:00
Общество

На Птичьем рынке воронежцы массово нарушили режим самоизоляции

В выходной день люди толпились у продуктовых лотков, не соблюдая социальное расстояние [видео]
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
О соблюдении социального расстояния в ограниченном пространстве Птичьего рынка и речи быть не может.О соблюдении социального расстояния в ограниченном пространстве Птичьего рынка и речи быть не может.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В паблике «Типичный Воронеж» выложили видео, как на Птичьем рынке люди массово нарушают режим самоизоляции. Горожане ходили по торговым рядам порой впритык друг к другу. Какое уж тут социальное расстояние! То, что прохожие шли без масок, еще можно понять: в МЧС поясняли, что на улице без них в принципе можно обойтись. Но не в такой ситуации, когда в ограниченном пространстве приходится идти совсем рядом. А то, что продавцы без масок, уж точно безобразие.

Федеральные власти в последнее время недвусмысленно намекают, что режим самоизоляции продлят по крайней мере на две недели. Но в то же время не исключают, что дома придется сидеть еще очень долго, если люди массово ринутся на улицы в майские праздники, что спровоцирует рост заболеваний новым коронавирусом.

Напомним, Воронеж, долгое время шедший в лидерах по показателям самоизоляции, по данным специализированного сервиса Яндекса, в последнее время резко сдал свои позиции.

Нарушение режима самоизоляции на Птичьем рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области руководитель агропредприятия похитил миллион рублей по фиктивным документам
В Воронежской области племянник купил дяде на 22 тысячи рублей консервы и колбасу
В Воронеже замглавы регионального ГИБДД, не сумевшего отчитаться по покупке недвижимости на 50 миллионов, отправили служить в район
В Воронежской области провели почти 35 тысяч исследований на коронавирус
Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов физлицам на 58,1 млрд рублей
В Воронеже спасают молодого ежика с ожирением
В воронежском опорном вузе рассказали, как проходит изоляция студентов из-за угрозы распространения коронавируса
Синоптики рассказали, какая погода в Воронеже будет в мае и летом
Cтало известно, кто пострадал в аварии на окраине Воронежа, где маршрутка повалила дерево
Под Воронежем микроавтобус протаранил легковушку: ранена двухлетняя девочка
В Воронежской области обнаружили коронавирус у еще 20 человек