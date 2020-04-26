В Воронеже, выравнивая газон, бульдозер повредил деревья

26 Апр 2020 2020-04-26T20:02:29+03:00

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Бдительные воронежцы даже в условиях самоизоляции следят за порядком в городе. Вот, например, наблюдательный пешеход на бульваре Победы обратил внимание на работу тяжелой техники, занятой на выравнивании газона, и опубликовал в соцсети последствия этой работы. В результате неловкости водителя трактора ковш задел ряд деревьев и повредил стволы. А одно деревце и вовсе сломал.

Как прокомментировали в управе Коминтерновского района, причина неприятности – неопытность водителя, который не справился с тяжелой техникой:

- Очень жаль, что так вышло. Не ошибается тот, кто ничего не делает, - отметили в управе района. - Водитель сожалеет о нанесенном зелёным насаждениям ущербе и привлечен к дисциплинарной ответственности. Вместо дерева, которое пострадало, будет высажено новое - за счёт водителя. Также комбинат благоустройства будет следить за состоянием остальных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU