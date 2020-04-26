Из-за коронавируса воронежских заключенных перевели на удаленное обучение
В связи с эпидемией коронавируса изменилась форма обучения заключенных в воронежских исправительных колониях. Теперь уроки проходят в бесконтактном режиме: преподаватели и мастера передают осужденным задания и рекомендации в письменном виде через сотрудников воспитательных аппаратов колоний. А контроль осуществляется посредством тестирования осужденных.
Заключенные воронежских колоний могут получить рабочую профессию, отбывая наказание. Обучение ведут 12 преподавателей и 25 мастеров производственного обучения профессионального образовательного учреждения №94, шесть филиалов которого находятся во всех исправительных колониях.
В настоящее время обучение ведется по 15 профессиям, новую профессию получают 150 человек, сообщает УФСИН по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU