2020-04-26T17:02:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса воронежских заключенных перевели на удаленное обучение

Новую профессию в колониях получают 150 осужденных
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта УФСИН по Воронежской областифото с сайта УФСИН по Воронежской области
Изменить размер текста:

В связи с эпидемией коронавируса изменилась форма обучения заключенных в воронежских исправительных колониях. Теперь уроки проходят в бесконтактном режиме: преподаватели и мастера передают осужденным задания и рекомендации в письменном виде через сотрудников воспитательных аппаратов колоний. А контроль осуществляется посредством тестирования осужденных.

Заключенные воронежских колоний могут получить рабочую профессию, отбывая наказание. Обучение ведут 12 преподавателей и 25 мастеров производственного обучения профессионального образовательного учреждения №94, шесть филиалов которого находятся во всех исправительных колониях.

В настоящее время обучение ведется по 15 профессиям, новую профессию получают 150 человек, сообщает УФСИН по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 26 апреля достигло 57 человек
В Воронеже, выравнивая газон, бульдозер повредил деревья
В Воронеже иномарка сбила на «зебре» женщину и поехала дальше
Из-за коронавируса воронежских заключенных перевели на удаленное обучение
Новая неделя в Воронеже начнется с дождя и похолодания
В центре Воронежа на дороги начали наносить разметку
За сутки жители Воронежской области потеряли из-за мошенников 470 тысяч рублей
В Воронеже началось строительство быстровозводимой инфекционной больницы
В Воронежской области в столкновении с иномаркой погибла пассажирка ВАЗа
Под Воронежем в лобовом столкновении с «Ладой» разбился мотоциклист
В Воронежской области 25 новых случаев коронавируса
Школьники на "удаленке" отправились в путешествие по местам боев за Воронеж
На виадуке в Воронеже идут работы по усилению фундамента опор
В Воронежской области на 25 апреля с подозрением на коронавирус изолировали еще пять человек
В Воронеже 21-летний мошенник «торговал» лекарственными препаратами
В Воронежской области до 42 выросло число выздоровевших от коронавирусу на 25 апреля