Из-за коронавируса воронежских заключенных перевели на удаленное обучение

26 Апр 2020 2020-04-26T17:02:35+03:00

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В связи с эпидемией коронавируса изменилась форма обучения заключенных в воронежских исправительных колониях. Теперь уроки проходят в бесконтактном режиме: преподаватели и мастера передают осужденным задания и рекомендации в письменном виде через сотрудников воспитательных аппаратов колоний. А контроль осуществляется посредством тестирования осужденных.

Заключенные воронежских колоний могут получить рабочую профессию, отбывая наказание. Обучение ведут 12 преподавателей и 25 мастеров производственного обучения профессионального образовательного учреждения №94, шесть филиалов которого находятся во всех исправительных колониях.

В настоящее время обучение ведется по 15 профессиям, новую профессию получают 150 человек, сообщает УФСИН по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU