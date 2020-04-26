2020-04-26T15:16:41+03:00
Общество

В центре Воронежа на дороги начали наносить разметку

Старая краска местами стерлась бесследно
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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В Центральном районе Воронежа начали восстанавливать дорожную разметку. Ежегодно эту работу после зимы дорожные службы начинали в середине апреля и завершали к майским праздникам. Но в этом году работы запоздали. К слову, старая разметка местами стерлась совершенно бесследно, что сильно усложняет жизнь всем участникам дорожного движения.

Первыми краску обновили на проспекте Революции, перекрестке с Урицкого и Транспортной, а также на улице Ленина. На пересечении Коммунаров и Сакко и Ванцетти нарисовали "зебру".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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